Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Geteert und gefedert
23 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Der Bauunternehmer Harry Bäzel wurde gefoltert wie im Mittelalter. Die Kommissare nehmen alle Verdächtigen in die Mangel und stoßen auf einen Sumpf aus Habgier, Sex und Rachegelüsten. Doch wer ist wirklich für die bestialische Tat verantwortlich?
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold