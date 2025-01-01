Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis dass der Tod uns scheidet

SAT.1Staffel 2Folge 38
Bis dass der Tod uns scheidet

Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 38: Bis dass der Tod uns scheidet

23 Min.Ab 12

Zerschmettert wird die Leiche der jungen Türkin Tülay Baki am Fuß eines Fabrikturms gefunden. Hat ihr aggressiver Bruder sie auf dem Gewissen? Oder wollte der streng religiöse Vater dem Mädchen eine Lehre erteilen? Die Kommissare ermitteln - doch dann geraten die Geschehnisse außer Kontrolle...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen