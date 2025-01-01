Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schulmädchenspiele

SAT.1Staffel 2Folge 51
Schulmädchenspiele

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 51: Schulmädchenspiele

23 Min.Ab 12

Mit aufgeschnittenen Pulsadern liegt die 18-jährige Claudia van Brandt im Reitstall ihrer Schule. Warum sollte sich das bildschöne Mädchen, dem die Männerwelt zu Füßen lag, das Leben nehmen? Die Kommissare stoßen auf sexuelle Exesse hinter Internatsmauern.

