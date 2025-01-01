Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Blind Date
23 Min.Ab 12
Die schärfste Wurst der Stadt gab's nur bei Curry-Egon. Doch jetzt liegt der Imbissbudenbesitzer tot zwischen Strapsen und Dessous. Welche Geschichte verbirgt sich hinter der Leiche? Schmutzige Sexspiele zwischen Fett und Frivolität begleiten die Ermittlungen der Kommissare.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1