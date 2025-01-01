Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Drogen sind verlogen

SAT.1Staffel 2Folge 55
Drogen sind verlogen

Folge 55: Drogen sind verlogen

22 Min.Ab 12

Ein dumpfer Aufschlag durchbricht die Stille der Nacht, als der 21-jährige Paul Rannert auf den kalten Betonboden schlägt. Freitod oder brutales Verbrechen? Die Kommissare ermitteln in der Technoszene und stoßen auf schnelle Beats und harte Drogen.

