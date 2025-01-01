Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 62
Folge 62: Das Lustspiel

23 Min.Ab 12

Mit verbundenen Augen und heruntergelassener Hose wird der Schauspieler Richard Bertholds auf der Bühne des Claudius-Theaters entdeckt - ein blutiger Dolch steckt in seinem Hals. Alles sieht nach einem missglücktem Sexspiel aus, aber warum endete es tödlich?

