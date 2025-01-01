Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Ausgeliefert
23 Min.Ab 12
Nackt angekettet und missbraucht wird die 23-jährige Anne Köhler in der Umkleidekabine einer Turnhalle gefunden. Wer malträtierte die Sportstudentin fast bis zur Besinnungslosigkeit? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, denn wer weiß, wann der Täter das nächste Mal zuschlägt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1