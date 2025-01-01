Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgeliefert

SAT.1Staffel 2Folge 64
Folge 64: Ausgeliefert

23 Min.Ab 12

Nackt angekettet und missbraucht wird die 23-jährige Anne Köhler in der Umkleidekabine einer Turnhalle gefunden. Wer malträtierte die Sportstudentin fast bis zur Besinnungslosigkeit? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, denn wer weiß, wann der Täter das nächste Mal zuschlägt?

