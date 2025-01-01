Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der einzige Zeuge

SAT.1Staffel 2Folge 66
Folge 66: Der einzige Zeuge

23 Min.Ab 12

Misshandelt und vergewaltigt - die 18-jährige Rumänin Lucia Popescu liegt tot in ihrem Badezimmer. Obwohl ihr Bruder zeitgleich in der Wohnung war, will er von der Tragödie nichts mitbekommen haben. Doch den Kommissaren ist klar: Er ist ihr wichtigster Zeuge.

SAT.1
