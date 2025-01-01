Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Touchdown des Todes
23 Min.Ab 12
Panik in der Arena AufSchalke - als ein Attentäter kurz vor einem Footballspiel einen Cheerleader anschießt und damit droht, weitere Menschenleben auszulöschen, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit - 40.000 müssen geschützt und ein wahnsinniger Täter gefasst werden.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1