SAT.1Staffel 2Folge 72
23 Min.Ab 12

Panik in der Arena AufSchalke - als ein Attentäter kurz vor einem Footballspiel einen Cheerleader anschießt und damit droht, weitere Menschenleben auszulöschen, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit - 40.000 müssen geschützt und ein wahnsinniger Täter gefasst werden.

