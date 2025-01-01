Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 100
23 Min.Ab 12

Alles für den Dackel ... nach diesem Motto lebte der 40-jährige Dackelclub-Vorsitzende Gunther Klotz. Aber als er mit einem seiner Pokale erschlagen wird, kann auch Vierbeiner Udo nicht mehr helfen. Wurde Gunther seine übertriebene Hundeliebe zum Verhängnis?

