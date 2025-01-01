Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Die Zeit im Nacken
23 Min.Ab 12
Der sechsjährige Millionärssohn Timmy van Hagen wird am helllichten Tag entführt. Die Kommissare ermitteln unter extremem Zeitdruck. Werden sie es schaffen, Timmy lebend wiederzufinden?
