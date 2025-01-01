Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Boarding Time
23 Min.Ab 12
Die Stewardess Anita Hansen wird in der Tiefgarage des Flughafens niedergestochen und bewusstlos zurückgelassen - vom Täter fehlt jede Spur. Die Kommissare ermitteln zwischen verbittertem Konkurrenzkampf und aussichtsloser Liebe.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
