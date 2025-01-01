Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Boarding Time

SAT.1Staffel 3Folge 114
Boarding Time

Boarding TimeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 114: Boarding Time

23 Min.Ab 12

Die Stewardess Anita Hansen wird in der Tiefgarage des Flughafens niedergestochen und bewusstlos zurückgelassen - vom Täter fehlt jede Spur. Die Kommissare ermitteln zwischen verbittertem Konkurrenzkampf und aussichtsloser Liebe.

