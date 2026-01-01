Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Schlaf schön
Der Anwalt Gerd Stein liegt tot am Fuß der Treppe seines Hauses. Vieles deutet auf den tragischen Unfall eines glücklichen Ehemanns und Vaters hin. Doch als die Kommissare im Umfeld des Opfers ermitteln, beginnt die Fassade der heilen Familie zu bröckeln.
