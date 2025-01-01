Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Totgeschwiegen
23 Min.Ab 12
Aus heiterem Himmel wird der Tierarzt Dr. Viktor Groß auf offener Straße brutal zusammengeschlagen. Nur mit viel Kraft gelingt es der Polizei, den Angreifer zu bändigen. Spontane Gewalttat oder bewusster Racheakt? Die Kommissare entdecken ein unfassbares Familiendrama ...

Alle 13 Staffeln und Folgen
