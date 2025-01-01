Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Tod im Treibhaus
23 Min.Ab 12
Mit aufgeschnittenen Pulsadern liegt die 26-jährige Beate Steffen tot im Treibhaus. Wollte sie sich wirklich umbringen? Erste Ermittlungen im Umfeld ergeben Ungereimtheiten und führen die Kommissare zu einer Tragödie ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
