Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Blutrote Hochzeit
23 Min.Ab 12
Tod am Hochzeitstag: Der schönste Tag im Leben von Janina Kleuver wird zugleich ihr letzter. Kurz vor der Trauung wird die 25-Jährige im Haus ihrer Mutter erstochen. Wer hatte ein Interesse daran, das junge Glück zu zerstören?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
