Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Krieg der Zwerge
23 Min.Ab 12
Geköpfte Gartenzwerge, gedemütigte Nachbarn und der Kampf um die Vorherrschaft im Gänseweg: Mit einer klaffenden Kopfwunde liegt Hartmut Kenig tot in seinem Vorgarten. Ist das das Ende eines jahrelangen Nachbarschaftsstreits?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
