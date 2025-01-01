Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Der letzte Gast war der Tod
23 Min.Ab 12
Tot aber gut gekühlt: Geknebelt und an ein Bierfass gefesselt wird die Leiche von Bettina Kleine im Kühlraum ihrer Kneipe entdeckt. Die Kommissare ermitteln in einem Wirrwarr aus eiskalter Habsucht und überkochender Leidenschaft bis die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht kommt ...
