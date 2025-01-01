Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Gast war der Tod

SAT.1Staffel 3Folge 36
Folge 36: Der letzte Gast war der Tod

23 Min.Ab 12

Tot aber gut gekühlt: Geknebelt und an ein Bierfass gefesselt wird die Leiche von Bettina Kleine im Kühlraum ihrer Kneipe entdeckt. Die Kommissare ermitteln in einem Wirrwarr aus eiskalter Habsucht und überkochender Leidenschaft bis die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht kommt ...

