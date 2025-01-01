Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Oma war die Beste
23 Min.Ab 12
Schutzlos im Alter: Völlig hilflos und schwer verletzt liegt die Rentnerin Luise Brauner bewusstlos in ihrer Wohnung - alles sieht nach einem Raubüberfall aus. Aber fehlende Einbruchsspuren sind nur die erste Ungereimtheit, die den Kommissaren auffällt...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1