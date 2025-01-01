Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Totgebissen
23 Min.Ab 12
Abgestürzt und aufgeschlagen! Nach einem Fenstersturz kommt für den 46-jährigen Hauseigentümer Kalle Schuppner jede Hilfe zu spät. Die Kommissare ermitteln in dem heruntergekommenen Anwesen und stoßen dabei auf geheimnisvolle Bewohner ...
