Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Rettung

SAT.1Staffel 3Folge 53
Tödliche Rettung

Tödliche RettungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 53: Tödliche Rettung

23 Min.Ab 12

Grausames Erwachen - eine harmlose Campingparty wurde der 20-jährigen Sofie Bugmüller zum Verhängnis. Erwürgt wird sie morgens von ihrer älteren Schwester Mara gefunden. Was passierte in der durchzechten Nacht? Von den Partygästen fehlt nämlich jede Spur ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

