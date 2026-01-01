Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Tödliche Rettung
23 Min.Ab 12
Grausames Erwachen - eine harmlose Campingparty wurde der 20-jährigen Sofie Bugmüller zum Verhängnis. Erwürgt wird sie morgens von ihrer älteren Schwester Mara gefunden. Was passierte in der durchzechten Nacht? Von den Partygästen fehlt nämlich jede Spur ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1