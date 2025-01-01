Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 56
Folge 56: Vier gewinnt

23 Min. Ab 12

Brutal niedergeschlagen und erwürgt liegt die 31-jährige Lilli Funk in ihrer Wohnung. Die Polizei tappt im Dunkeln, denn niemand scheint ein wirkliches Motiv zu haben. Doch plötzlich stoßen die Ermittler auf nackte Tatsachen und äußerst pikante Spiele ...

