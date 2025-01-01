Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Vier gewinnt
23 Min.Ab 12
Brutal niedergeschlagen und erwürgt liegt die 31-jährige Lilli Funk in ihrer Wohnung. Die Polizei tappt im Dunkeln, denn niemand scheint ein wirkliches Motiv zu haben. Doch plötzlich stoßen die Ermittler auf nackte Tatsachen und äußerst pikante Spiele ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1