Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Mutterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 69
Tödliche Mutterliebe

Tödliche MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 69: Tödliche Mutterliebe

23 Min.Ab 12

Die 17-jährige Mia Klarens wird erstochen im Bett aufgefunden - daneben ihre hysterische Mutter. Hat sie ihre eigene Tochter umgebracht? Die Kommissare ermitteln im Familienkreis und stellen sich immer wieder die Frage, ob Mutterliebe tödlich enden kann ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen