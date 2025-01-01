Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Tödliche Mutterliebe
23 Min.Ab 12
Die 17-jährige Mia Klarens wird erstochen im Bett aufgefunden - daneben ihre hysterische Mutter. Hat sie ihre eigene Tochter umgebracht? Die Kommissare ermitteln im Familienkreis und stellen sich immer wieder die Frage, ob Mutterliebe tödlich enden kann ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
