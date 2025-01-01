Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Das Attentat
23 Min.Ab 12
Auf offener Straße angeschossen - ein harmloses Abendessen bei einem Geschäftspartner endet für Franz Dinkel im Krankenhaus. Fieberhaft ermitteln die Kommissare nach dem Schützen aus dem Hinterhalt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
