Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Türkische Traditionen
23 Min.Ab 12
Nach einem Discobesuch wird der junge Türke Koray Bozdemir im Parkhaus niedergestochen. Handelt es sich um einen rechtsradikalen Anschlag, oder hat die Tat einen persönlichen Hintergrund?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
