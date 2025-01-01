Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgesaugt

SAT.1Staffel 3Folge 82
Folge 82: Ausgesaugt

23 Min.Ab 12

Mit einer Bisswunde wie von einem Vampir wird die 25-jährige Studentin Britta Brinkmann auf dem Universitätsgelände aufgefunden. Setzte ein Psychopath dem Leben der jungen Frau ein Ende? Die Kommissare ermitteln zwischen Mythen und der nackten Realität ...

