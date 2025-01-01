Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Harte Methoden

SAT.1Staffel 3Folge 83
Folge 83: Harte Methoden

23 Min.Ab 12

Die neue Jugendheim-Leiterin Erika Brenner wird mit einem Messer erstochen. Die 44-Jährige war bei den Jugendlichen und auch bei den Angestellten nicht sonderlich beliebt. Musste die Heimleiterin sterben, weil sie zu viele neue Regeln aufstellte?

SAT.1
