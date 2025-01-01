Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Der goldene Käfig
23 Min.Ab 12
Elke und Rolf Stratmann werden an Heizkörper gefesselt in ihrem Wohnzimmer gefunden - drei Tage musste das Ehepaar ohne Nahrung und Wasser ausharren. Von ihrer 18-jährigen Tochter Laura fehlt jede Spur - lebt sie noch?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1