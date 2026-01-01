Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Das sexte Gebot
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt erschossen im Stadtwald - in einen Baum wurde ein Wort eingeritzt: "Nutte". Die Ermittlungen führen die Kommissare in die Tabledance-Szene.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© SAT.1