Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Geld stinkt nicht
23 Min.Ab 12
Mit zwei Kugeln im Bauch wird der 38-jährige Peter Ströve in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Raubmord ist unwahrscheinlich: Es gibt keine Einbruchspuren und es wurde nichts gestohlen. Im Laufe der Ermittlungen erfahren die Kommissare, wer das Opfer wirklich war ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1