Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Ätzende Freundschaft
23 Min.Ab 12
Ihr Aussehen war ihr ganzer Stolz - doch ihre maßlose Arroganz wurde Anne Turek auf einer Klassenfahrt zum Verhängnis. Ätzende Säure in ihrer Bodylotion entstellte den Körper des jungen Mädchens auf grausame Weise. Wollten ihre Mitschüler Anne eine Lektion erteilen?
