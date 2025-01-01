Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Tortenschlacht
23 Min.Ab 12
Böse Überraschung - auf einem Junggesellenabschied soll die Stripperin Miriam Greitsch aus einer Torte steigen - stattdessen fällt sie ins Koma. Wurde sie vergiftet? Die Kommissare stören nur ungern die Hochzeitsvorbereitungen, doch nur hier ist der Täter zu finden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1