Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Unter Verdacht
22 Min.Ab 12
Die 34-jährige Liane Winter liegt zusammengeschlagen in ihrem Büro. Für Bernd Kuhnt steht fest: Der Täter muss ihr Ehemann Bruno sein, den er noch von früher kennt. Conny Niedrig zweifelt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1