Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Schwein gehabt
22 Min.Ab 12
Kaltes Gefängnis: Manfred Zeckel wird im Kühlraum seiner Metzgerei eingeschlossen und entgeht nur knapp dem Tod. Die Kommissare stoßen auf eine abgekühlte Beziehung, eisige Fantasien und frostige Geschäftspraktiken.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1