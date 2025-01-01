Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Strike out
22 Min.Ab 12
Spurlos verschwunden: Vor dem wichtigsten Spiel der Saison ist die 20-jährige Softballspielerin Anna Mübbe wie vom Erdboden verschluckt. Nur ihre Sporttasche liegt in der Nähe des Platzes. Die Kommissare stehen zunächst vor einem Rätsel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
