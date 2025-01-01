Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 120: Höhenflug
22 Min.Ab 12
Letzter Ausweg Selbstmord? Der 16-jährige Sören Theobald sprang von einem Hochhausdach in den Tod. War seine Situation wirklich so aussichtslos oder hat jemand bei seinem Sprung nachgeholfen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1