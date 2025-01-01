Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 127
22 Min.Ab 12

Sex, Drugs and Rock'n'Roll - das war das Leben des 29-jährigen DJs Michael Zeller. Doch dann wird er tot auf der Damentoilette einer Diskothek gefunden. Was hatte er dort zu suchen? Die Kommissare stoßen auf betrogene Frauen und grenzenloses Selbstvertrauen.

