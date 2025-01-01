Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Eine saubere Angelegenheit
22 Min.Ab 12
Der Student Tobi Freise wird in einer Autowaschanlage erstochen. Warum musste der junge Mann sterben? Die Kommissare stoßen auf große Selbstüberschätzung, wenig Schuldbewusstsein und ein grausames Verbrechen ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1