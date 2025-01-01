Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Zu Tode gemobbt
22 Min.Ab 12
Mit aufgeschnittenen Pulsadern wird Franziska Zelter, Angestellte in einer Werbeagentur, an ihrem Arbeitsplatz gefunden. War es wirklich Selbstmord? Die Kommissare tauchen in die Welt der Werbung und ermitteln zwischen brutaler Konkurrenz und besessener Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1