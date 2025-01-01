Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mords-WG

SAT.1Staffel 4Folge 146
Folge 146: Mords-WG

22 Min.Ab 12

Aus Spaß wird tödlicher Ernst - nach einer ausgelassenen WG-Party liegt der 27-jährige Peter Sprengler erschlagen auf der Couch. Schnell steht fest: Der Täter ist unter den Partygästen zu suchen. Welches Motiv steckt hinter der Tat?

SAT.1
