Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Mords-WG
22 Min.Ab 12
Aus Spaß wird tödlicher Ernst - nach einer ausgelassenen WG-Party liegt der 27-jährige Peter Sprengler erschlagen auf der Couch. Schnell steht fest: Der Täter ist unter den Partygästen zu suchen. Welches Motiv steckt hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1