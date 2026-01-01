Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Abgerechnet wird zum Schluss
22 Min.Ab 12
Spiel mir das Lied vom Tod - mit weißem Schaum vor dem Mund bricht der 27-jährige DJ Nils Stein auf der Tanzfläche des Clubs "Spirit" zusammen und stirbt. Die Kommissare ermitteln zwischen Beats und Turntables und stoßen dabei auf ein mörderisches Intrigenspiel...
