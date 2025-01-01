Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 154
22 Min.Ab 12

Saufen, raufen, randalieren - das war das Motto der 18-jährigen Türkin Gül Aslan, bis sie selbst zusammengeschlagen und abgezockt wird. Wer steckt hinter dem feigen Anschlag? Zwischen Plattenbauten und coolen Sprüchen kommen die Kommissare dem Täter auf die Spur.

