Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Carmen

SAT.1Staffel 4Folge 157
Carmen

CarmenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 157: Carmen

23 Min.Ab 12

Tanz in den Tod - seine letzte Disconacht endet für Marco Schiffer mit einem zertrümmerten Schädel. Nahezu jeder aus seiner Clique hätte ein Motiv, denn mit seinem Machoverhalten hat er selbst seine Freunde immer wieder vor den Kopf gestoßen. Doch wessen Hass reichte für einen Mord?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen