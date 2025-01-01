Hunde, die bellen, beißen nichtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Hunde, die bellen, beißen nicht
22 Min.Ab 12
Tiere waren sein Leben - doch jetzt wird der Tierheimbesitzer Klaus Schmidt mit einem Futternapf erschlagen in seinem Hundezwinger gefunden. Einzige Zeugen: Seine vierbeinigen Freunde ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
