Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Mordsparty
22 Min.Ab 12
Lana Brick hatte den Ausstieg aus dem Sumpf des Rotlichtmilieus geschafft, als ihrem jungen Leben ein Ende gesetzt wird. Die Kommissare ermitteln in einem Fall, in dem der Schein sie mehr als einmal trügt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1