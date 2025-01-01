Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 176: Die verrückte alte Dame
22 Min.Ab 12
Raub im Nobelvorort: Das Verschwinden ihres Yorkshire Terrier Sissi bereitet nicht nur der 72-jährigen Eleonore Winter, sondern auch den Kommissaren schlaflose Nächte. Warum nur verschmähte der Dieb den wertvollen Familienschmuck?
