Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 178: Calzone Spezial
22 Min.Ab 12
Tod auf Bestellung? Der 25-jährige Pizzafahrer Nick Wiebe kehrt nicht von seiner letzten Lieferung zurück: Er wird mit gebrochenem Genick unter einer Brücke gefunden. Zwischen Pizza und Pasta nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
