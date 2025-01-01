Ein Vogel wollte Hochzeit feiernJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 179: Ein Vogel wollte Hochzeit feiern
22 Min.Ab 12
Mord aus dem Hinterhalt: Mit einem Messer im Rücken wird die Prostituierte Nathalie Scheibe tot hinter dem Bordell "Delight" aufgefunden. Die Kommissare haben mit den rauen Sitten des Rotlichtmilieus zu kämpfen - bis die Situation endgültig eskaliert...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1