Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 187: Das Bankgeheimnis
22 Min.Ab 12
In einem Hausflur wird der 35-jährige Bankangestellte Frank Mittmann niedergestochen. Er schleppt sich noch bis in den Aufzug, wo er schließlich stirbt. Die Kommissare bringen Licht in das dunkle Leben des Bankers...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1