Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Porentief rein

SAT.1Staffel 4Folge 189
Porentief rein

Folge 189: Porentief rein

22 Min.Ab 12

Mit schweren Verätzungen am Gesäß liegt der 18-jährige Hannes Leschke auf der Schultoilette - ein Unbekannter mischte Schwefelsäure in sein Hygienespray. Die Kommissare stellen fest, dass hinter der Tat mehr stecken könnte als nur ein dummer Schülerstreich.

